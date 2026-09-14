ЦБ введет надбавку 250% на вложения банков в облигации потребкредитов

Банк России хочет ограничить схемы, при которых риски по потребкредитам после выпуска облигаций фактически остаются внутри банковской системы. Новые требования начнут действовать с 15 октября 2026 года.

С 15 октября Банк России установит надбавки 250% к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные потребительскими кредитами, в том числе автокредитами. Требования будут действовать для банков, которые выдали и секьюритизировали кредиты, и банков-инвесторов. Ипотечных облигаций изменения не коснутся.

ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить риски потребительского кредитования. С начала 2023 года по июль 2026-го банки выпустили 64 таких выпуска на 1,5 трлн рублей, тогда как за 2019–2022 годы — только восемь на 51 млрд рублей.

На 1 августа 58% выпущенных облигаций оставались внутри банковской системы, а по отдельным выпускам другие банки держали до 100% бумаг. ЦБ допускает, что это может быть связано с перекрестными сделками для снижения нагрузки на капитал.

За январь — июль 2026 года портфель потребкредитов вырос на 4,1% после снижения на 3,2% годом ранее. Если риски продолжат расти, Банк России может увеличить надбавки.