Включать ли внешних совместителей в списки для сверки с военкоматом: ответ эксперта
В какие отчеты для военкомата нужно и не нужно включать совместителей.
При заполнении карточки учета организации по форме №18 в пункте 10 указывается общее количество всех работников, за исключением оформленных по совместительству. Но учет по совместителям бизнес все равно ведет
Нужно ли включать внешних совместителей в списки для сверки по ВУ, которые направляются в военкоматы – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
«Да, включайте совместителей-военнообязанных в отчеты в военкомат, в том числе в подаваемые ежегодно списки для сверки. В формы 6 и 18 совместителей не вносите — их включают в отчет по основному месту работы.»
Воинский учет совместителей также отражают в плане работы по ВУ, который согласовывают в военкомате до наступления отчетного года.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
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