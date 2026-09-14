Эксперт объяснил, чем опасен возврат денег на новые реквизиты контрагента

Компания может вернуть аванс или переплату на счет, который отличается от первоначального, но должна убедиться, что новые реквизиты действительно предоставил контрагент. Иначе есть риск заплатить дважды и столкнуться с вопросами банка и налоговой.

Закон не запрещает возвращать деньги контрагенту на другой банковский счет. Однако перед платежом компании стоит подтвердить полномочия получателя. Об этом «Клерку» рассказал независимый финансовый директор, основатель Finspect Артем Высоцкий.

Статья 312 ГК позволяет должнику потребовать доказательства того, что исполнение принимает сам кредитор или уполномоченное им лицо. Если компания перечислит деньги не тому получателю, обязательство перед контрагентом может остаться неисполненным.

«Цена ошибки равна сумме платежа, а звонок, который ее снимает, стоит пять минут», — отметил Высоцкий.

Эксперт рекомендует получить от контрагента письмо за подписью руководителя с указанием договора, суммы и новых реквизитов. Если банковские реквизиты закреплены непосредственно в договоре, безопаснее оформить дополнительное соглашение. Для перечисления денег третьему лицу потребуется отдельное распоряжение кредитора.

Одного письма о смене реквизитов недостаточно. Высоцкий советует дополнительно связаться с контрагентом по номеру телефона, который уже есть в договоре или базе компании, а не по контактам из нового письма. Также следует сверить наименование получателя и ИНН.

Особенно внимательно стоит относиться к просьбам вернуть деньги на счет другого юрлица, ИП или физлица. Такая операция может вызвать дополнительные вопросы у банка, в том числе в рамках контроля по 115-ФЗ.

Возникают и налоговые риски. Например, при возврате аванса вычет НДС связан с изменением или расторжением договора и фактическим возвратом денег покупателю. Если средства перечислены постороннему лицу, обоснованность вычета может стать предметом спора.

Если письмо о смене реквизитов подделали и деньги ушли мошенникам, компания рискует понести убытки сама. Контрагент сможет потребовать причитающуюся ему сумму, а ошибочный перевод придется пытаться вернуть отдельно.

Чтобы снизить риски, Высоцкий рекомендует заранее закрепить в договоре порядок смены реквизитов, каналы для уведомлений и подтверждения изменений, а возврат денег третьим лицам проводить только по письменному распоряжению контрагента.