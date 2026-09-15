Цены на топливо держатся в рамках параметров, близких к уровню инфляции — Кабмин

Зампред Правительства Александр Новак 14 сентября 2026 года провел совещание по ситуации на рынке топлива.

Нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо вблизи инфляции, отметил он.

«ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено.

Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции», — говорится в сообщении на сайте кабмина.