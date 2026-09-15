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Индексация пенсий
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Пенсии предложили индексировать каждые три месяца

Размер выплат предлагают повышать с учетом реальной потребительской инфляции для пенсионеров. Сейчас страховые пенсии индексируют раз в год.

Пенсии нужно индексировать ежеквартально по уровню реальной потребительской инфляции, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Это предложение включено в программу партии.

«Сегодня страховые пенсии индексируются раз в год, по уровню инфляции прошлого года. За год текущая инфляция съедает весь эффект повышения. Итог: индексация пенсий систематически отстает от роста цен», — считает Миронов.

Для пенсионеров предлагается отдельно рассчитывать показатель реальной потребительской инфляции. На его основе выплаты планируется повышать каждые три месяца.

Автор
Комментарии
1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    и что?

    Вот на сколько сегодня увеличивается пенсия ежегодно? Получатели пенсий - скажите действительную сумму.

    Ну так вот....

    Сегодня повышают раз в год на 200 рублей.

    Будут... по 50 рублей каждый квартал! Радуйтесь! И не забудьте поблагодарить этого благодетеля. А заодно и проголосить за его и его партию на предстоящих!

    А он может добьётся соответствующего повышения и каждый месяц!

    конечно же по 16 рублей!

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