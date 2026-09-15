Пенсии предложили индексировать каждые три месяца

Размер выплат предлагают повышать с учетом реальной потребительской инфляции для пенсионеров. Сейчас страховые пенсии индексируют раз в год.

Пенсии нужно индексировать ежеквартально по уровню реальной потребительской инфляции, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Это предложение включено в программу партии.

«Сегодня страховые пенсии индексируются раз в год, по уровню инфляции прошлого года. За год текущая инфляция съедает весь эффект повышения. Итог: индексация пенсий систематически отстает от роста цен», — считает Миронов.

Для пенсионеров предлагается отдельно рассчитывать показатель реальной потребительской инфляции. На его основе выплаты планируется повышать каждые три месяца.