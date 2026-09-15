Пенсии предложили индексировать каждые три месяца
Размер выплат предлагают повышать с учетом реальной потребительской инфляции для пенсионеров. Сейчас страховые пенсии индексируют раз в год.
Пенсии нужно индексировать ежеквартально по уровню реальной потребительской инфляции, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Это предложение включено в программу партии.
«Сегодня страховые пенсии индексируются раз в год, по уровню инфляции прошлого года. За год текущая инфляция съедает весь эффект повышения. Итог: индексация пенсий систематически отстает от роста цен», — считает Миронов.
Для пенсионеров предлагается отдельно рассчитывать показатель реальной потребительской инфляции. На его основе выплаты планируется повышать каждые три месяца.
и что?
Вот на сколько сегодня увеличивается пенсия ежегодно? Получатели пенсий - скажите действительную сумму.
Ну так вот....
Сегодня повышают раз в год на 200 рублей.
Будут... по 50 рублей каждый квартал! Радуйтесь! И не забудьте поблагодарить этого благодетеля. А заодно и проголосить за его и его партию на предстоящих!
А он может добьётся соответствующего повышения и каждый месяц!
конечно же по 16 рублей!