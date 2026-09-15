Госсовет Бельгии отменил отказ в разблокировке активов российского инвестора

Казначейство не имело полномочий принимать решение по замороженным средствам. Судебный акт может стать основанием для пересмотра других аналогичных отказов.

Отказ казначейства Бельгии в разблокировке активов российского инвестора признан незаконным, следует из решения Госсовета страны 267.613. Суд установил, что передача полномочий от Минфина казначейству 11 сентября не была предусмотрена законом. Теперь ведомство должно повторно рассмотреть заявление инвестора.

Решение может повлиять на десятки дел россиян с портфелями на миллионы евро, считает юрист Ольга Плеханова. Во многих случаях казначейство использовало ту же схему принятия решений.

«Государство больше не может опираться на отмененный отказ и должно вернуться к рассмотрению заявления с учетом выводов суда», — заявил основатель международного юридического сервиса Razmorozka.com Алексей Богданов.

Инвесторам, уже получившим отказ, юристы рекомендуют обжаловать его со ссылкой на решение 267.613. Судебный процесс может занять около двух лет, а расходы делают такой путь целесообразным прежде всего для владельцев портфелей от $15 тыс. Даже после получения разрешения потребуется провести перевод через Euroclear, иностранных брокеров и банки, где возможны дополнительные технические и санкционные ограничения.