Эксперт посоветовал бизнесу заранее держать деньги на ЕНС перед уплатой налогов

Положительное сальдо ЕНС может снизить риск просрочки, если банковский платеж зависнет перед сроком уплаты налога. Пополнять счет эксперт рекомендует за три-пять рабочих дней.

Компаниям стоит заранее обеспечивать достаточное положительное сальдо единого налогового счета, а не оставлять перечисление денег на последний день. Об этом «Клерку» рассказал стратег и советник собственников бизнеса Никита Малов.

По его словам, если на ЕНС уже есть сумма, достаточная для предстоящего налогового платежа, сбой при очередном банковском переводе не должен создавать такую же угрозу пропуска срока: деньги для исполнения совокупной обязанности уже находятся на ЕНС.

«Срок уплаты — это дата, к которой деньги обязаны лежать на счете, а платеж под нее планируется за три-пять рабочих дней. Последний день оставляет компании ноль вариантов, когда на стороне банка случается сбой», — отметил Малов.

Эксперт предлагает рассматривать положительный остаток на ЕНС как финансовую подушку. Ее стоимость для бизнеса — это стоимость денег, которые компания заранее отвлекает из оборота.

Например, при сумме 1 млн рублей, ключевой ставке 14% и пополнении ЕНС за пять дней стоимость такого резервирования составит около 2 тыс. рублей, подсчитал Малов.

Если же платеж в последний день задержал банк, эксперт рекомендует сразу зафиксировать проблему, запросить письменное объяснение, сохранить выписку и подтверждения времени отправки платежа. При наличии счета в другом банке можно рассмотреть возможность оперативного пополнения ЕНС через него.