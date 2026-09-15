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Туризм
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Таиланд сократил безвизовый срок для россиян до 30 дней

Новые правила действуют для туристов, въехавших после 15 сентября 2026. Срок пребывания можно один раз продлить через иммиграционную службу.

Россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней, следует из постановления, опубликованного в Королевской газете Таиланда. Ограничение распространяется на туристов из 60 стран.

Новый порядок отменяет режим, введенный в июле 2024 года. Он разрешал гражданам 93 стран, включая Россию, находиться в Таиланде без визы до 60 дней.

Туристы, въехавшие в страну до 15 сентября 2026, сохранят право находиться там 60 дней. Для прибывших после этой даты безвизовый срок составит 30 дней с возможностью однократного продления.

Также Таиланд ограничил число пересечений сухопутной границы. Граждане стран с 30-дневным безвизовым режимом смогут въезжать таким способом не более двух раз за календарный год.

Автор
Илья Андреев
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