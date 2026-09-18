Новый исполнительный лист может изменить порядок удержаний из зарплаты

Новый исполнительный документ может получить приоритет перед тем, который работодатель уже исполняет. Очередность зависит от характера требований, а не от даты поступления документа.

Если на одного сотрудника поступило несколько исполнительных документов, работодатель должен распределить их по очередям, установленным ст. 111 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

В первую очередь удерживают алименты, суммы в счет возмещения вреда жизни и здоровью, вреда из-за смерти кормильца или преступления, а также компенсацию морального вреда. Во вторую очередь исполняют требования по оплате труда и выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. Затем идут обязательные платежи в бюджет и остальные требования.

Пока требования более высокой очереди полностью не погашены, переходить к следующей нельзя.

Поэтому если работодатель уже удерживает деньги по одному исполнительному документу, а затем получает документ более высокой очереди, приоритет нужно отдать новому требованию. Если оба относятся к одной очереди, их исполняют одновременно.

Когда зарплаты недостаточно для всех требований одной очереди, доступную сумму распределяют пропорционально. Например, если по алиментам нужно взыскать 20 тыс. рублей, а в качестве компенсации морального вреда — 10 тыс. рублей, при доступных для удержания 15 тыс. рублей на алименты направят 10 тыс., а на компенсацию — 5 тыс. рублей.

«Если поступил документ с требованиями более приоритетной, ранней очереди, он исполняется приоритетно несмотря на более позднее поступление по срокам», — пояснила Чикунова.

За нарушение порядка взыскания возможен штраф по ст. 17.14 КоАП. Для должностных лиц он составляет от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если работодатель удержал с сотрудника больше положенного, отдельно может возникнуть обязанность компенсировать ему потери.