Число участников налогового мониторинга вырастет до 938 компаний

С 1 января 2027 года к налоговому мониторингу планируют перейти еще 80 организаций. Решения по каждой заявке ФНС примет до 1 ноября 2026 года.

Общее число участников налогового мониторинга в 2027 году достигнет 938 компаний, сообщила ФНС. Прием заявлений от организаций, которые планируют перейти на этот режим с 1 января 2027 года, завершился 1 сентября 2026 года.

В течение 2026 года в службу поступило 80 заявлений от представителей 20 секторов экономики. Почти половину из них — 37 заявлений — подали организации, входящие в группы компаний. Большинство таких заявителей работают в нефтепереработке, энергетике, пищевой промышленности и сфере информационных технологий.

Еще восемь заявлений поступило от участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для организаций, заключивших СЗПК, переход на налоговый мониторинг обязателен.

До 1 ноября 2026 года налоговые органы проверят документы и соответствие заявителей установленным требованиям. После этого по каждой организации примут решение о проведении налогового мониторинга или об отказе.