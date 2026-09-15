Выручка российских IT-компаний достигла 5,9 трлн рублей за полугодие — Григоренко

Российская IT-отрасль ежегодно растет на 15–20%. Рост рынка поддерживает спрос на профильных специалистов.

Выручка российских IT-компаний по итогам первого полугодия 2026 года составила 5,9 трлн рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, ежегодные темпы роста отрасли достигают 15–20%.

«Это показывает не только востребованность отрасли, это, кстати, показывает востребованность специалистов в отрасли», — отметил он. Увеличение рынка требует привлечения дополнительных кадров.

В 2024 году выручка IT-компаний выросла на 27% и достигла 12,2 трлн рублей. В 2025 году показатель увеличился еще на 14%, до 13,9 трлн рублей.