Предприниматель объяснил, почему не стоит начинать бизнес на маркетплейсах

Высокая конкуренция и низкая маржинальность делают маркетплейсы сложной площадкой для запуска нового бизнеса. Кроме того, продавец практически не контролирует отношения с покупателем.

Строить новый бизнес исключительно на маркетплейсах сейчас рискованно из-за высокой конкуренции и ограниченных возможностей работать с собственной клиентской базой. Об этом основатель бренда мотоэкипировки OSA и сети электросервисов TeslaTune Виталий Коршунов рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

По его мнению, привлекательность такой модели снизилась по сравнению с периодом активного роста маркетплейсов. Одна из проблем — низкая маржинальность на рынке, куда может относительно легко выйти большое количество продавцов.

Кроме того, у селлера нет прямого контакта с покупателем. Это осложняет повторные продажи и работу с собственной клиентской базой.

Коршунов также считает риском использование маркетплейсами больших объемов информации о спросе. Площадка видит, какие товары пользуются спросом и какие категории дают продавцам высокую маржу.

«Если тебя заводят в историю, где сидят все, туда не надо. Высококонкурентный рынок с низкой маржинальностью, и это может сделать каждый. Я за уникальные вещи», — отметил предприниматель.

Сам Коршунов считает более привлекательной модель с высокой маржинальностью и более узким рынком. По его словам, она позволяет работать с меньшим количеством покупателей и при этом сохранять более высокий доход с продажи.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: