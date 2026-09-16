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Эксперт объяснил, почему ошибка нейросети не поможет отменить судебное решение

ВС РФ определил правила работы судей с искусственным интеллектом.

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Более 95% российских судей к 2030 году должны применять ИИ-сервисы. Это следует из концепции, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Концепция ВС РФ (приказ от 03.09.2026 № 59-П ) закрепляет принципы «прозрачности, объяснимости и контролируемости» использования ИИ. Взаимодействие с такими системами в рамках судебного процесса должно фиксироваться, а принятие юридически значимых решений останется за судьей.

«Это один из механизмов снижения риска ошибок ИИ – технология рассматривается как вспомогательный инструмент, а не как самостоятельная инстанция, принимающая судебные решения», — рассказал «Клерку» юрист, партнер Адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Эксперт напомнил свежий судебный кейс: ВС признал проблемой использование в процессуальном документе ссылки на несуществующий пункт постановления Пленума. При этом ссылка на использование ИИ не освобождает участника процесса или его представителя от обязанности проверить содержание документа.

Ответственность может наступать за достоверность представленных сведений независимо от способа их подготовки.

По раскрытию использования ИИ позиция требует уточнения.

Пленум ВС уже предусмотрел обязанность участников дела сообщать суду, если представленные ими сведения о фактах получены с использованием технологий ИИ. Но это не означает универсальной обязанности маркировать любой документ, подготовленный с помощью нейросети.

Ошибка ИИ не является самостоятельным основанием для отмены судебного акта, подчеркнул юрист. Последствия оцениваются по действующим процессуальным правилам – в том числе с точки зрения достоверности сведений и добросовестности участников процесса.

При этом концепция ставит задачу достижения единообразия судебной практики. Уже тестируются четыре большие языковые модели, обучаемые на правовых позициях ВС и практикообразующих судебных решениях. Речь пока идет именно о пилотировании, а не о полностью внедренной единой системе ИИ для российских судов.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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