💲 ЦБ снизил официальный курс доллара до 84,2362 рубля
Курс американской валюты понижен на 10,01 копейки. Ранее он составлял 84,3363 рубля.
Официальный курс доллара снижен с 84,3363 до 84,2362 рубля, следует из данных Центробанка.
Евро подешевел на 0,4614 рубля и составил 97,3012 рубля. Юань вырос на 0,0185 рубля до 12,5538 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 сентября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,2362 руб.
Евро
97,3012 руб.
Юань
12,5538 руб.
Регулятор устанавливает курсы по будням на основе отчетности банков и информации о внебиржевых торгах.