💲 ЦБ снизил официальный курс доллара до 84,2362 рубля

Курс американской валюты понижен на 10,01 копейки. Ранее он составлял 84,3363 рубля.

Официальный курс доллара снижен с 84,3363 до 84,2362 рубля, следует из данных Центробанка.

Евро подешевел на 0,4614 рубля и составил 97,3012 рубля. Юань вырос на 0,0185 рубля до 12,5538 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,2362 руб. Евро 97,3012 руб. Юань 12,5538 руб.

Регулятор устанавливает курсы по будням на основе отчетности банков и информации о внебиржевых торгах.