Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Старт потоков 15 сентября
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Экономика России
Читать 1 мин

💲 ЦБ снизил официальный курс доллара до 84,2362 рубля

Курс американской валюты понижен на 10,01 копейки. Ранее он составлял 84,3363 рубля.

8 просмотров3 открытия

Официальный курс доллара снижен с 84,3363 до 84,2362 рубля, следует из данных Центробанка.

Евро подешевел на 0,4614 рубля и составил 97,3012 рубля. Юань вырос на 0,0185 рубля до 12,5538 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 сентября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

84,2362 руб.

Евро

97,3012 руб.

Юань

12,5538 руб.

Регулятор устанавливает курсы по будням на основе отчетности банков и информации о внебиржевых торгах.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка