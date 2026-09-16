Финансовых блогеров предложили включать в специальный реестр

Авторам инвестиционных рекомендаций придется раскрывать личность, опыт, доходность и связи с финансовыми организациями. Сначала ЦБ планирует опробовать добровольное саморегулирование.

ЦБ хочет взять под контроль финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях. Для них могут ввести специальный статус, тогда такие консультанты войдут в реестр и смогут публиковать финансовые рекомендации. При этом им придется раскрыть реальное имя, опыт и доходность, связи с финорганизациями.

Более 80% участников обсуждения поддержали создание специального реестра финансовых инфлюенсеров, следует из отчета Банка России, который проанализировали «Известия».

К ним предлагают относить авторов, которые регулярно влияют на инвестиционные решения аудитории, дают конкретные рекомендации и получают материальную выгоду.

На первом этапе ЦБ предлагает создать белый список и кодекс этики. В дальнейшем реестр сможет вести регулятор, СРО или профильное объединение. Зарегистрированным блогерам придется раскрывать реальное имя, инвестиционный опыт и результаты, а также вознаграждения и связи с финансовыми компаниями.

К публикациям также могут установить отдельные требования. Авторы должны будут указывать риски, не допускать вводящей в заблуждение информации, обещаний гарантированного дохода и формулировок, подталкивающих к немедленной покупке активов.

За нарушения предлагают штрафовать и исключать из белого списка, а за неоднократные грубые проступки — блокировать канал.

При этом в отчете ЦБ не указано, кто и на каких площадках будет применять блокировку. Срок запуска реестра пока не определен: регулятор намерен сначала оценить добровольную модель.