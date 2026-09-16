Финансовых блогеров предложили включать в специальный реестр
Авторам инвестиционных рекомендаций придется раскрывать личность, опыт, доходность и связи с финансовыми организациями. Сначала ЦБ планирует опробовать добровольное саморегулирование.
ЦБ хочет взять под контроль финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях. Для них могут ввести специальный статус, тогда такие консультанты войдут в реестр и смогут публиковать финансовые рекомендации. При этом им придется раскрыть реальное имя, опыт и доходность, связи с финорганизациями.
Более 80% участников обсуждения поддержали создание специального реестра финансовых инфлюенсеров, следует из отчета Банка России, который проанализировали «Известия».
К ним предлагают относить авторов, которые регулярно влияют на инвестиционные решения аудитории, дают конкретные рекомендации и получают материальную выгоду.
На первом этапе ЦБ предлагает создать белый список и кодекс этики. В дальнейшем реестр сможет вести регулятор, СРО или профильное объединение. Зарегистрированным блогерам придется раскрывать реальное имя, инвестиционный опыт и результаты, а также вознаграждения и связи с финансовыми компаниями.
К публикациям также могут установить отдельные требования. Авторы должны будут указывать риски, не допускать вводящей в заблуждение информации, обещаний гарантированного дохода и формулировок, подталкивающих к немедленной покупке активов.
За нарушения предлагают штрафовать и исключать из белого списка, а за неоднократные грубые проступки — блокировать канал.
При этом в отчете ЦБ не указано, кто и на каких площадках будет применять блокировку. Срок запуска реестра пока не определен: регулятор намерен сначала оценить добровольную модель.
интересно, а много было жалоб/исков/общ.резонанса в адрес инвестконсультантов из-за того, что кто-то , доверившись советам по вложениям, игре на фондовой бирже, нехорошо вложился и продолжал, и продолжал вкладываться, следуя советам из инета, буквально как на поводке, без возможности воспользоваться советами другого фин. консультанта? что возникла такая необходимость введения реестра? 🙂 может, есть какие-то исследования по этим жалобам недовольных инвесторов, которые рискнули рискнуть?