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Социальные пособия
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Отец может оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вместо матери

Получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком может не только мать, но и работающий отец, бабушка или дедушка. Одновременно оформить выплату на одного ребенка двум членам семьи нельзя.

Работающий отец может оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие до достижения им 1,5 года. Об этом напомнил Социальный фонд России.

Выплату назначают тому члену семьи, который оформил отпуск по уходу. Помимо родителей, это могут сделать работающие бабушка или дедушка.

При этом мать ребенка не обязана быть трудоустроена, чтобы отец или другой член семьи получил пособие.

На одного и того же ребенка выплата одновременно двум членам семьи не назначается.

Чтобы получить пособие, отцу нужно подать работодателю заявление на отпуск по уходу за ребенком и заявление о назначении ежемесячной выплаты.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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Ирина Иванова
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