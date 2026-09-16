Около 30% пользователей не меняют пароли после утечек

Некоторые продолжают использовать скомпрометированные комбинации даже после оповещения. Многие применяют один пароль на нескольких платформах.

Около 30% пользователей не сменили попавшие в сеть пароли после уведомления об утечке, сообщили в сервисе разведки утечек DLBI. Специалисты повторно проверили примерно 1 тыс. наборов учетных данных из утечек 2026 года.

«Число таких пользователей могло быть больше, однако как минимум ИБ-системы крупных компаний практикуют автоматический сброс скомпрометированного пароля с невозможностью установить ту же комбинацию заново», — отметили в DLBI.

После предупреждения и рекомендации сменить пароль это сделали 70% пользователей.

Более половины тех, кто проигнорировал уведомление, продолжили применять скомпрометированный пароль на нескольких платформах — это 15% от общей выборки.