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Интернет и технологии
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Около 30% пользователей не меняют пароли после утечек

Некоторые продолжают использовать скомпрометированные комбинации даже после оповещения. Многие применяют один пароль на нескольких платформах.

Около 30% пользователей не сменили попавшие в сеть пароли после уведомления об утечке, сообщили в сервисе разведки утечек DLBI. Специалисты повторно проверили примерно 1 тыс. наборов учетных данных из утечек 2026 года.

«Число таких пользователей могло быть больше, однако как минимум ИБ-системы крупных компаний практикуют автоматический сброс скомпрометированного пароля с невозможностью установить ту же комбинацию заново», — отметили в DLBI.

После предупреждения и рекомендации сменить пароль это сделали 70% пользователей.

Более половины тех, кто проигнорировал уведомление, продолжили применять скомпрометированный пароль на нескольких платформах — это 15% от общей выборки.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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