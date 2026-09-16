15% россиян готовы сменить работу осенью 2026-го

Еще 8% опрошенных рассматривают переход, но планируют его зимой или после Нового года. При этом 38% хотят остаться в своей компании и развиваться внутри нее.

Новую работу осенью 2026 года активно ищут 15% респондентов. Еще 8% намерены отложить смену места работы до зимы или периода после Нового года.

Такие результаты исследования получили «Авито Работа» и «Авито Реклама».

Большинство опрошенных пока не планируют уходить из своей компании. Остаться на текущем месте и развиваться внутри организации собираются 38%. Еще 28% периодически просматривают вакансии, чтобы следить за ситуацией на рынке и доступными предложениями.

Больше четверти работающих россиян полностью довольны текущим местом и считают, что находятся на своем месте. Еще треть в целом удовлетворены работой, но хотели бы некоторых изменений.

Сменить сферу деятельности или профессию намерен каждый десятый респондент.