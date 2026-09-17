27% россиян сохраняют расходы на путешествия при финансовых трудностях

Только 20% опрошенных готовы полностью отказаться от поездок при сокращении бюджета. Остальные чаще выбирают более дешевое жилье и короткие маршруты.

Отказываться от путешествий при финансовых трудностях не намерены 27% россиян, следует из исследования «Точка банка».

39% респондентов сообщили, что летом 2026 года не ограничивали себя в поездках.

При ухудшении финансовой ситуации около половины опрошенных сокращают число зарубежных поездок, путешествий по другим регионам России, посещений санаториев и глэмпингов, а также покупок пакетных туров.

Примерно треть респондентов летом 2026 года полностью исключили такие форматы отдыха.

Полный отказ от путешествий чаще допускают жители Сибири и Дальнего Востока — 29% против 18% в остальных регионах. Более простое жилье востребовано в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах, а короткие поездки — также на Северном Кавказе.

Среди отказавшихся от поездок в 2026 году 25% готовы пересмотреть решение при наличии более простого и бюджетного варианта.