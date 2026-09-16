Продажи селлеров на Wildberries упали в 2–2,5 раза на фоне роста Ozon

Продавцы, которые одновременно работают на Wildberries и Ozon, фиксируют перераспределение продаж между площадками. У отдельных селлеров выручка на Wildberries сократилась в 2–2,5 раза, тогда как продажи на Ozon за год удвоились.

Снижение продаж на Wildberries продавцы начали замечать в июле 2026 года. Одновременно селлеры фиксируют падение трафика и эффективности рекламы на площадке. Об этом рассказали опрошенные «Клерком» участники рынка.

«В июле начались атаки на склады Wildberries, после чего наши продажи рухнули примерно в 2–2,5 раза. При этом Ozon показывает сумасшедший рост: по сравнению с прошлым годом наши продажи увеличились вдвое. Практически у нас сейчас прирост продаж на Ozon перекрыл потерю продаж на Wildberries», — рассказал селлер Mike Ecom.

Финансовые результаты Ozon также показывают рост бизнеса площадки. Во втором квартале 2026 года выручка компании увеличилась на 47% год к году, до 334,2 млрд рублей. Оборот с учетом услуг достиг 1,3 трлн рублей, а чистая прибыль — 10,1 млрд рублей против 359 млн рублей годом ранее.

На Wildberries продавцы тем временем продолжают решать проблемы с товарами на складах. Некоторые селлеры не могут вернуть остатки и перейти на работу исключительно со своего склада. По словам одного из продавцов, часть его товаров Wildberries переместил на склад RWB, при этом механизм его работы селлерам до конца не понятен.

Площадка также начала выдавать продавцам справки и перечни товаров, которые пострадали на складах. Однако опрошенные «Клерком» селлеры считают формулировки в документах слишком общими.

На этом фоне продавцы маркетплейсов чаще переходят на самостоятельное хранение и доставку. С апреля по август число обращений селлеров в СДЭК по модели DBS, когда доставку организует сам продавец, выросло на 60%.