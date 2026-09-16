ЦБ: повышение тарифов ЖКУ приблизит инфляцию к 7%

После индексации коммунальных тарифов с 1 октября 2026 года годовая инфляция может приблизиться к 7%. Это верхняя граница прогноза Банка России на этот год.

Сейчас годовая инфляция составляет около 6,3%. Индексация тарифов ЖКУ с 1 октября напрямую добавит к ней порядка 0,7 процентного пункта, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По его словам, если бы повышение коммунальных тарифов состоялось 1 июля, как первоначально планировалось, годовая инфляция уже находилась бы примерно на уровне 7%.

Таким образом, после октябрьской индексации показатель приблизится к верхней границе прогноза ЦБ. Банк России ожидает, что по итогам 2026 года инфляция составит 6–7%, а в 2027 году вернется к цели в 4%.

С 1 октября плата за коммунальные услуги вырастет в зависимости от региона: утвержденные правительством средние индексы составляют от 8 до 19,7%. С 1 января 2026 года тарифы уже индексировали на 1,7%.