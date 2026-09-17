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Криптовалюта
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ЦБ: криптообменникам потребуется капитал не менее 15 млн рублей

Банк России подготовил ключевые нормативные акты для нового регулирования крипторынка.

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Ключевые акты ЦБ определят порядок допуска на легальный рынок кастодиалов, криптообменников и других участников, сообщил директор Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

Существующие операторы информационных систем цифровых финансовых активов смогут получить лицензию цифрового депозитария в упрощенном порядке. Требования к капиталу будут зависеть от функций такой организации.

«Мы договорились, что у нас будет реализован регуляторный принцип, который будет давать возможность участникам рынка один раз считать капитал по единым правилам», — заявил Пронин.

Минимальный капитал цифрового депозитария составит 50 млн рублей, если он не держит кошельки в открытых блокчейнах. Для организации, которая сама администрирует такие кошельки, порог составит 100 млн рублей, а для расчетного депозитария по итогам организованных торгов — 250 млн рублей.

Для криптообменников минимум установлен на уровне 15 млн рублей.

Автор
Точка Банк
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