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Трудовые отношения
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В 2027 году в России запланировали одну шестидневную рабочую неделю

Она продлится с 15 по 20 февраля 2027 года. Перенос рабочего дня позволит сделать выходные в честь Дня защитника Отечества длиннее.

Одна шестидневная рабочая неделя предусмотрена в 2027 году проектом Минтруда, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Работать придется с понедельника, 15 февраля, по субботу, 20 февраля.

Рабочий день с понедельника, 22 февраля, планируют перенести на субботу, 20 февраля. За счет этого перед Днем защитника Отечества сформируют длинные выходные.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре на «Клерке».

Автор
КонсультантПлюс
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