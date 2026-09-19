ВВП России вырос на 0,6% за семь месяцев 2026 года

Российская экономика в январе — июле 2026 года показала рост на 0,6% год к году. Правительство дополнительно проанализирует инвестиционную активность и структуру импорта.

ВВП России за январь — июль 2026 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Минэкономразвития представило на совещании по текущей ситуации в экономике, сообщает правительство.

Участники совещания также рассмотрели положение дел в промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве.

По итогам встречи вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить к следующему совещанию детальный анализ инвестиционной активности и структуры импорта.

В совещании участвовали глава Минэкономразвития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.