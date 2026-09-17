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Интернет и технологии
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💃 Wildberries начал подбирать до 10 готовых образов с помощью ИИ

Новая функция доступна в карточках товаров. Пользователь может увидеть выбранную вещь в составе нескольких комплектов из ассортимента маркетплейса.

На Wildberries появилась функция подбора готовых образов с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть предлагает до 10 вариантов стилизации выбранного товара.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть карточку товара и нажать кнопку «Идеи образов» на главном изображении. После этого система покажет вещь в составе готовых капсул.

ИИ-модель анализирует силуэт, длину и посадку вещи, фактуру ткани, цвет и оттенок. Алгоритм также учитывает сезонность, стиль, назначение товара, пол и возраст, после чего перебирает сочетания с другими позициями маркетплейса и отбирает лучшие варианты.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

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Ирина Иванова
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