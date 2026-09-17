Ozon начал искать склады для аренды по всей России

Маркетплейс запустил платформу, через которую владельцы складов и застройщики смогут предложить компании готовые помещения или строительство логистических объектов под долгосрочную аренду. Ozon рассматривает готовые склады площадью от 5 тыс. кв. м.

Ozon запустил онлайн-платформу для поиска и аренды логистических объектов в регионах России. Через нее арендодатели могут предложить компании сортировочные и фулфилмент-центры, а застройщики — построить новые объекты по модели build-to-suit, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Для аренды готовых помещений Ozon рассматривает объекты площадью от 5 тыс. кв. м. Если склад будут строить с нуля для последующей долгосрочной аренды маркетплейсом, его площадь должна составлять от 10 тыс. до 85 тыс. кв. м.

Заявку с описанием объекта можно подать через платформу. Там же компания будет размещать проекты с конкретными параметрами, на которые смогут откликаться арендодатели и застройщики.

Склады и прилегающая территория должны соответствовать техническим требованиям Ozon. Например, обязательна парковка, а преимуществом станут удобный подъезд и доступность общественного транспорта. Операционные процессы и техническое оснащение складов маркетплейс берет на себя.

У владельцев подходящих помещений Ozon запросит арендную ставку и другие коммерческие условия. Компания выберет предложения с учетом площади, расположения и оснащенности объектов и заключит с владельцами долгосрочные договоры аренды.

«Арендные платежи будут выплачиваться ежемесячно с ежегодной индексацией», — отметили в компании.

В дальнейшем через эту же платформу Ozon планирует привлекать сторонних логистических операторов. 3PL-партнеры смогут самостоятельно принимать поставки, сортировать товары, передавать их курьерам и обрабатывать возвраты.