Т2 ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России

Apple пока не авторизовала российские сети 5G для своих смартфонов. Т2 пытается договориться с компанией об активации технологии для пользователей в России.

Оператор Т2 находится в контакте с Apple по вопросу активации 5G для российских пользователей. Об этом компания сообщила ТАСС.

«То обстоятельство, что Apple пока не авторизовала сеть для российских пользователей, безусловно, влияет на проникновение смартфонов. Но мы находимся в контакте с вендором в стремлении разрешить ситуацию в пользу российских клиентов», — заявили в Т2.

В МТС считают, что отсутствие поддержки 5G влияет на позиции iPhone на российском рынке.

«Отсутствие такой технологии на смартфонах Apple и ряде других зарубежных брендов снижает их конкурентоспособность на российском рынке», — отметили в компании.

МТС также поддерживает усилия правительства, которые направлены на обеспечение возможности подключения 5G на всех абонентских устройствах.

ТАСС направил запросы в Минцифры и «Мегафон». В «Билайне» комментировать переговоры с Apple отказались. Ранее операторы и эксперты сообщали, что 5G для России также заблокирован в смартфонах серии Google Pixel, Motorola и последних устройствах Samsung.