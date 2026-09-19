На портале поставщиков зарегистрировались 16,7 тыс. новых участников за семь месяцев

Более трех четвертей новых поставщиков пришли из российских регионов. Больше всего новых участников зарегистрировалось из Пермского края, Московской области и Санкт-Петербурга.

В январе — июле 2026 года на московском портале поставщиков зарегистрировались 16,7 тыс. новых участников. Из них более 12,7 тыс., или 76%, представляют российские регионы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Лидером по числу новых поставщиков стал Пермский край — 2,2 тыс. регистраций. Из Московской области на платформу пришли 1,4 тыс. новых участников, из Санкт-Петербурга — 639.

Сейчас на портале работают более 410 тыс. предпринимателей со всей России, свыше 90% из них относятся к малому и среднему бизнесу. Товары и услуги через площадку закупают более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов.

Каталог портала насчитывает до 3,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на площадке заключают более 1,5 тыс. контрактов.

За семь месяцев 2026 года поставщики из Краснодарского края заключили через портал контракты на 226 млн рублей, из Саратовской области — на 135 млн, Ленинградской области — почти на 130 млн, Ульяновской области — около 70 млн, Смоленской области — более 68 млн рублей.

В 2026 году к порталу поставщиков также подключились Курская и Липецкая области, Еврейская автономная область, ДНР и Камчатский край. На площадке доступны электронный документооборот, бот автоматических ставок и инструменты искусственного интеллекта для работы с каталогом и документацией.