На первом этапе 5G не даст россиянам большого прироста скорости

После запуска 5G пользователи увидят соответствующий значок на смартфонах, но заметного увеличения скорости связи на первом этапе не будет. Скоростной гигабитный 5G операторы начнут запускать с 2027 года.

На первом этапе 5G в России будут разворачивать на уже доступных частотах LTE в режиме технологической нейтральности. Поэтому большого прироста скорости пользователи пока не почувствуют, сообщили ТАСС в МТС.

«Абоненты увидят значок 5G на смартфонах, но большого прироста скорости не почувствуют. На втором этапе, с 2027 года, операторы будут запускать скоростной гигабитный 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц», — рассказали в МТС.

В Т2 при этом рассчитывают на ускорение сети до 800 Мбит/с. В компании подчеркнули, что изначально не обещали пользователям «сверхскорости», которые можно получить в лабораторных условиях.

По оценке Т2, скорость в сети может оказаться в четыре-пять раз выше, чем при использовании текущих технологий.

«Конечно, владельцы устройств с поддержкой 5G не могли не заметить качественное изменение в клиентском опыте», — заявили в компании.

«Мегафон» продолжает развивать 5G с учетом технической готовности инфраструктуры, наличия совместимых устройств и потребностей пользователей. В «Билайне» комментировать ситуацию отказались.

МТС также сообщила, что уже использует гигабитную сеть 5G в пяти городах, где пиковая скорость достигает 1,5 Гбит/с.