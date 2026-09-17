«Клерк» обновил кабинет автора: статус модерации статей стал понятнее

Авторы сразу видят индексируется ли статья поисковыми системами и отображается ли в общих лентах сайта.

Команда разработчиков «Клерка» выпустила обновление для авторов статей и корпоративных блогов. Теперь отслеживать статус проверки материалов модераторами и управлять публикациями стало проще и удобнее.

Личный кабинет автора

В кабинете автора появились «чипы» со статусами. Теперь авторы сразу видят визуальные маркеры, которые поясняют, индексируется ли статья поисковыми системами и отображается ли в общих лентах сайта.

Интерактивная вкладка «Подробнее». Вся развернутая информация теперь спрятана под раскрывающийся спойлер. Там автор найдет подробное текстовое пояснение результатов проверки, прямую ссылку на редакционные рекомендации по написанию статей, а также личный комментарий модератора, если к материалу возникли вопросы или он не прошел проверку.

Умные контекстные кнопки для бизнеса. В зависимости от текущего статуса подписки пользователя, система автоматически выводит нужные кнопки для быстрой покупки или продления тарифного плана прямо из интерфейса статьи.

Благодаря обновлению интерфейса сократили объем места, который раньше занимали технические данные о модерации. А процесс проверки стал для авторов максимально прозрачным и понятным.

Обновление уже доступно в личных кабинетах авторов.