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Общество
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На семейную ипотеку дополнительно выделят почти 66 млрд рублей

Правительство выделит еще 157 млрд рублей на ипотечные программы с господдержкой. Почти 66 млрд рублей из этой суммы пойдут на семейную ипотеку.

На реализацию программ льготной ипотеки правительство дополнительно направит 157 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Из этой суммы почти 66 млрд рублей выделят на семейную ипотеку, которую родители с детьми могут использовать для покупки квартиры или дома.

«Здесь свою востребованность доказали ипотечные программы с государственной поддержкой. На их реализацию правительство дополнительно направит 157 млрд рублей. Из них почти 66 млрд на семейную — для покупки квартиры или дома, которую могут взять родители, воспитывающие детей», — сказал Мишустин.

Программа семейной ипотеки продлена до 2030 года.

Автор
Точка Банк
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