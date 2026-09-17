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Пенсии
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На соцвыплаты в новых регионах направят еще 8,2 млрд рублей

Средства получат ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Они пойдут на выполнение социальных обязательств в четвертом квартале.

Правительство дополнительно выделит 8,2 млрд рублей на социальные выплаты жителям четырех регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«В этом году выделили свыше 16 млрд рублей, финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. На такие цели распределим еще 8 млрд 200 млн рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года», — сказал Мишустин.

Власти планируют в ближайшие пять лет вывести ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области на общероссийский уровень по ключевым показателям. Правительство также принимает меры для устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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Ирина Иванова
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