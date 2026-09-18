💲 ЦБ ослабил курс рубля на 18 сентября 2026

Официальные курсы доллара, евро и юаня на 18 сентября выросли. Эти значения используют в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Мосбиржи.

Курс доллара на 18 сентября 2026 года установлен на уровне 84,5093 рубля, следует из данных Банка России.

Евро будет стоить 97,4984 рубля, юань — 12,5788 рубля. По сравнению с 17 сентября доллар подорожал на 33,61 копейки, евро — на 37,09 копейки, юань — на 3,31 копейки.

Официальные курсы доллара и евро применяют для расчетов по фьючерсам на пары доллар/рубль, евро/рубль, доллар/юань, евро/доллар и доллар/тенге. Их также используют для вечных фьючерсов на доллар/рубль и евро/рубль, фьючерсов на индекс РТС и других инструментов.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,5093 руб. Евро 97,4984 руб. Юань 12,5788 руб.

Рубль 17 сентября снижался к иностранным валютам. К 17:08 мск юань на Мосбирже подорожал на 0,07%, до 12,59 рубля. Инструмент USDRUB_TOM к 16:24 мск вырос на 0,05%, до 84,88 рубля.