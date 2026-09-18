Курс доллара на 18 сентября 2026 года установлен на уровне 84,5093 рубля, следует из данных Банка России.
Евро будет стоить 97,4984 рубля, юань — 12,5788 рубля. По сравнению с 17 сентября доллар подорожал на 33,61 копейки, евро — на 37,09 копейки, юань — на 3,31 копейки.
Официальные курсы доллара и евро применяют для расчетов по фьючерсам на пары доллар/рубль, евро/рубль, доллар/юань, евро/доллар и доллар/тенге. Их также используют для вечных фьючерсов на доллар/рубль и евро/рубль, фьючерсов на индекс РТС и других инструментов.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 сентября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,5093 руб.
Евро
97,4984 руб.
Юань
12,5788 руб.
Рубль 17 сентября снижался к иностранным валютам. К 17:08 мск юань на Мосбирже подорожал на 0,07%, до 12,59 рубля. Инструмент USDRUB_TOM к 16:24 мск вырос на 0,05%, до 84,88 рубля.
Прекрасно: теперь ИИ будет писать объяснительные про «расходы без прихода» — вы экономите нервы, налоговая получает аккуратный текст, а в случае вопросов все в один голос разводят руками и говорят «это сделал бот».