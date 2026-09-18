КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Читать 1 мин

💲 ЦБ ослабил курс рубля на 18 сентября 2026

Официальные курсы доллара, евро и юаня на 18 сентября выросли. Эти значения используют в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Мосбиржи.

2 открытия

Курс доллара на 18 сентября 2026 года установлен на уровне 84,5093 рубля, следует из данных Банка России.

Евро будет стоить 97,4984 рубля, юань — 12,5788 рубля. По сравнению с 17 сентября доллар подорожал на 33,61 копейки, евро — на 37,09 копейки, юань — на 3,31 копейки.

Официальные курсы доллара и евро применяют для расчетов по фьючерсам на пары доллар/рубль, евро/рубль, доллар/юань, евро/доллар и доллар/тенге. Их также используют для вечных фьючерсов на доллар/рубль и евро/рубль, фьючерсов на индекс РТС и других инструментов.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 сентября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

84,5093 руб.

Евро

97,4984 руб.

Юань

12,5788 руб.

Рубль 17 сентября снижался к иностранным валютам. К 17:08 мск юань на Мосбирже подорожал на 0,07%, до 12,59 рубля. Инструмент USDRUB_TOM к 16:24 мск вырос на 0,05%, до 84,88 рубля.

КонсультантПлюс
Интернет и технологии

Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

2
8.7K
Ирина Иванова
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка