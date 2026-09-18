Подписано постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней

Правительство утвердило порядок переноса выходных в 2027 году. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года.

Календарь праздничных и выходных дней на 2027 год утвержден.

Постановление от 17 сентября 2026 года №1187 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, выходные 2 и 3 января, выпавшие на субботу и воскресенье, перенесут на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно.

Еще один перенос предусмотрен в феврале: выходной с субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля. В результате отдых продлится с 21 по 23 февраля.

Нерабочими также будут 6–8 марта, 1–3 мая, 8–10 мая, 12–14 июня и 4–7 ноября. Самые продолжительные выходные после новогодних каникул запланированы на ноябрь — четыре дня подряд.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре на «Клерке».