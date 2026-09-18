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Wildberries запустила 100 партнерских логистических объектов

Новые фулфилмент-центры и пункты приема товаров работают в крупнейших федеральных округах России. Продавцы смогут сдавать поставки ближе к месту хранения или производства.

Wildberries запустила 100 партнерских логистических объектов, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB). Инфраструктуру расширили по программе развития партнерских фулфилмент-центров и пунктов приема товаров.

Фулфилмент-центры работают как промежуточные пункты отгрузки.

«Продавцы могут сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое "плечо" доставки до покупателя», — пояснили в компании.

Пункты приема товаров предназначены для быстрой обработки поставок. Они позволяют малому и среднему бизнесу не перевозить продукцию в удаленные города-миллионники.

Wildberries продолжает принимать заявки от предпринимателей на открытие партнерских объектов.

Автор
Альфа Интеллект
Гражданское право (ГК РФ)

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