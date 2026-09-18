Эксперт объяснил, что именно будет проверять ФНС с 1 октября 2026 года

ФНС собирается изменить методику анализа ФХД: уточнит оценку НДС у упрощенцев, взаимозависимости МСП и обеспеченности участников торгов активами.

ФНС планирует обновить методику анализа финансово-хозяйственной деятельности компаний. Основание — проект приказа (ID 02/08/08-26/00170077), который дополняет приказ ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@. Вступление в силу планируется не ранее 1 октября 2026 года.

Напомним, что с 2026 года ФНС анализирует ФХД компаний и ИП по 53 критериям. Новая методика их частично меняет и дополняет.

Обновленную методику будут использовать:

надзорные органы — для оценки налоговых рисков бизнеса;

контрагенты — для проверки его благонадежности и платежеспособности.

Основные изменения в анализе ФХД, которые упоминает проект:

Будут учитывать добросовестное исполнение обязанностей по НДС у упрощенцев, которые применяют общие ставки. Подробнее пропишут маркеры взаимозависимости для МСП. Для участников торгов введут балльную оценку обеспеченности реальными активами — например, недвижимостью и транспортом.

В новом экспертном разборе читайте подробнее, кого коснутся изменения и за какими показателями ФХД нужно следить постоянно.