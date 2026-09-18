Более 200 тыс. продавцов Wildberries получат выплаты за пострадавшие товары

Wildberries проведет третий этап поддержки продавцов после атак БПЛА на логистические объекты. Он станет самым массовым с момента происшествий.

Выплаты начнутся 1 октября 2026 года и охватят более 200 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в Wildberries. Компания рассчитывает таким образом поддержать всех пострадавших предпринимателей.

Речь идет о продавцах, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании.

Партнеры, которым положена поддержка, получат персональные уведомления на портале продавца в дни проведения выплат.

В Wildberries отметили, что третий этап поддержки стал возможен в том числе благодаря решениям государства. Размер выплат и их общую сумму компания не назвала.