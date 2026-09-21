Просрочка по ипотеке в России выросла более чем на 70% за год

Просроченная задолженность россиян по ипотеке во втором квартале 2026 года выросла на 73,4% в годовом выражении, несмотря на продолжающееся оживление рынка жилищного кредитования.

Объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам во втором квартале 2026 года увеличился на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал показатель вырос еще на 10,1%. Такие данные содержатся в исследовании проекта Народного фронта «За права заемщиков».

Рост просрочки происходит одновременно с оживлением ипотечного рынка. За второй квартал банки выдали жилищных кредитов на сумму 1,17 трлн рублей. Это на 11,9% выше уровня первого квартала и на 32% больше показателя годичной давности. Число оформленных ипотек за квартал увеличилось на 13%, а в годовом выражении выросло на 31,9%.

По словам эксперта Народного фронта Александры Пожарской, повышенный спрос на ипотеку мог быть связан с переносом изменений условий программы «Семейная ипотека».

«По своей экономической сути это кредит, однако такая задолженность не учитывается в статистике Банка России и НБКИ. Поэтому оценить реальную долговую нагрузку покупателей жилья становится сложнее», — сказала Александра Пожарская.

Дополнительным фактором остаются программы рассрочки от застройщиков, которые сейчас обеспечивают около четверти всех сделок на рынке жилья.