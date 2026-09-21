Цены на 24 вида продуктов начнут отслеживать системно с 1 января 2027

Мониторинг охватит основные продукты питания. ФНС будет передавать ведомствам сведения о сделках, продажах и финансовых показателях поставщиков и торговых сетей.

Системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары запустят в России с 1 января 2027 года, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Механизм позволит выявлять причины подорожания до принятия мер.

Под наблюдение попадут 24 вида продуктов. В перечень войдут говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка и макаронные изделия. Также будут отслеживать цены на картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, капусту, помидоры и огурцы.

«Федеральная налоговая служба будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату сведения о сделках между поставщиками и торговыми сетями, объемах реализации, а также о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов», — пояснила Мария Долгова.

Если цены растут из-за сезонности, удорожания логистики или сырья, меры, скорее всего, принимать не будут. При выявлении спекулятивного завышения стоимости государство сможет точечно реагировать в пределах действующих полномочий ФАС.