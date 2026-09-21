Депутат предложил запретить автоматические галочки на допуслуги в интернете

Пользователи должны будут самостоятельно подтверждать согласие на подписки, рассылки и другие необязательные услуги. Отказ не должен мешать покупке основного товара или услуги.

Заранее установленные отметки о согласии на дополнительные услуги могут запретить, следует из обращения вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Инициатива касается покупок и регистрации на сайтах.

Поля для согласия предлагается изначально оставлять пустыми. Пользователь должен сам выбрать дополнительную услугу, подписку, рассылку или участие в маркетинговой программе отдельным нажатием.

«Если человек сам не выразил согласие, оно не может считаться предоставленным только потому, что он не заметил заранее установленную отметку или не отказался от нее», — пояснил Борис Чернышов.

Запрет также предложено распространить на бесплатные действия в интернете, включая установку дополнительного программного обеспечения и подключение дополнительных функций.

Отказ от дополнительной услуги не должен мешать покупке основного товара или услуги, если это согласие не нужно для исполнения договора.

Принцип могут распространить и на бесплатные действия в интернете — установку ПО и включение дополнительных функций.