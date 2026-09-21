Мошенники обещают вычет до 52 тысяч рублей от имени ФНС

Мошенники рассылают сообщения о якобы уже одобренном налоговом вычете в размере до 52 тыс. рублей. Для получения денег жертв просят оплатить несуществующую пошлину или ввести платежные реквизиты.

Мошенники стали рассылать письма и сообщения от имени налоговой службы или финансовых платформ, сообщая о возможности получить повышенный налоговый вычет.

По легенде новой схемы аферисты рассказывают об уже начисленном возврате налогов в размере до 52 тыс. рублей и используют этот предлог для кражи денег и банковских данных.

Потенциальным жертвам предлагают оформить возврат средств через фальшивый сервис ФНС. Для этого требуется оплатить якобы обязательную пошлину за обработку данных либо указать полные реквизиты банковской карты. О новой схеме предупредили в платформе «Мошеловка» Народного фронта.

«ФНС России никогда не требует оплаты "комиссий" или "госпошлин" за перечисление налогового вычета. Не передавайте CVV/CVC-коды и коды подтверждения из СМС на неизвестных платежных страницах», — сказали в ведомстве.

Подавать декларации и оформлять вычеты рекомендуют только через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС, а также при личном обращении в налоговую инспекцию или МФЦ.