Организации теряют право на АУСН при открытии обособки, а ИП с несколькими торговыми точками — нет

Право на спецрежим прекращается с начала месяца, в котором компания создала филиал или обособленное подразделение.

Организации с филиалами и обособленными подразделениями не могут применять автоУСН, напомнило УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ограничение установлено Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Обособленным считается территориально отдельное подразделение, где оборудованы стационарные рабочие места на срок более одного месяца. Поэтому компания, которая арендует помещения по разным адресам и создает там такие места, не сможет применять АУСН.

После утраты права на спецрежим организация должна направить электронное уведомление через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. Сделать это нужно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения.

Вместе с уведомлением компания может выбрать УСН или ЕСХН. Отдельное уведомление о переходе также можно подать в течение 30 дней после получения уведомления от налогового органа.

Если новый спецрежим не выбрать, организация автоматически перейдет на общую систему налогообложения с даты утраты права на автоУСН.

Но если ИП открыл несколько торговых точек, это не считается обособками, подчеркнули налоговики (ст. 11 НК). Поэтому наличие, например, нескольких магазинов не мешает применять автоУСН.