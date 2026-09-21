Кредиторам могут ограничить досрочное взыскание при реорганизации должника
Суд будет учитывать финансовое положение реорганизуемой компании и угрозу неисполнения обязательств.
Право кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств при реорганизации юрлица предложено ограничить. Поправки в ст. 60 ГК позволят судам оценивать, создает ли реорганизация существенную угрозу для исполнения обязательств в установленный срок.
Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму 17 сентября 2026 года.
Сейчас п. 2 ст. 60 ГК разрешает кредиторам обратиться в суд за досрочным исполнением обязательств, а если оно невозможно — потребовать возмещения убытков в связи с прекращением обязательств. Неопределенность этой нормы рассматривал Конституционный суд после жалоб ПАО «ФСК — Россети» и частного инвестора Алексея Пономарева.
«В случае реорганизации юридического лица следует учитывать фактические обстоятельства финансового положения реорганизуемого юридического лица», — говорится в пояснительной записке. От этих обстоятельств будет зависеть, получит ли кредитор право на досрочное исполнение.
В марте 2026 года КС запретил автоматически удовлетворять требования о досрочном погашении облигаций без оценки финансового состояния должника. Доказать, что реорганизация не ухудшила положение кредиторов, должен должник или его правопреемник.
Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
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