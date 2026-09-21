👮‍♀️ Военным и полицейским увеличат оклады с 1 октября 2026 года — кому еще ждать повышения

С 1 октября 2026 года военнослужащим, сотрудникам полиции, Росгвардии, МЧС, таможни и ряда других силовых ведомств проиндексируют денежное довольствие. Размер повышения пока не раскрыли, но он не окажется ниже запланированных 4%.

Правительство планирует повысить оклады по воинским должностям и званиям с 1 октября 2026 года. Индексация предусмотрена проектом бюджета на 2026–2028 годы. В документе заложено ежегодное повышение денежного довольствия на 4%.

Повышение затронет военнослужащих по контракту и призыву, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.

В проекте приказа также предусмотрен пересмотр размеров месячных окладов для бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей. После индексации суммы округлят до полного рубля в большую сторону.

«Военнослужащие, военные пенсионеры должны быть стабильно и достойно обеспечены, ведь именно эти кадры обеспечивают защиту не только граждан, но и всего нашего общества и государства в целом», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В 2025 году денежное довольствие силовиков повысили на 7,6%, в 2024 году — на 4,5%, в 2023 году — на 10,5%. Кроме того, постановлением Правительства от 15 сентября 2026 года оклад по воинской должности для призывников в ряде силовых структур увеличили до 2 758 рублей в месяц.