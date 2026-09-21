Даванков предложил сделать прописку и регистрацию бизнеса добровольной

Дептуаты собираются доработать и продвигать законопроект о добровольной регистрации по месту жительства и пребывания.

Обязательную регистрацию по месту жительства и пребывания предложили заменить добровольной, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«В XXI веке обязательная прописка в ее нынешнем виде — рудимент. Государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями», — сказал Даванков.

Инициатива предполагает переход от разрешительной модели к уведомительной. То же самое касается, в частности, открытия бизнеса. По словам вице-спикера, если нет доказанного риска для жизни, здоровья или безопасности, человек должен уведомить государство и начать действовать, а контроль следует проводить по факту.

Сейчас россияне обязаны регистрироваться по месту жительства и месту пребывания в пределах страны. Отметку о регистрации по месту жительства ставят в паспорте.