Малый бизнес заработал на депозитах 256 млрд рублей с начала 2026 года

Спрос бизнеса на депозиты остается высоким даже на фоне изменения рыночных ставок. За год объем срочных средств компаний в ВТБ вырос на 5% и достиг 3,8 трлн рублей.

Компании из сегмента малого и среднего бизнеса продолжают активно размещать свободные средства на банковских депозитах. За семь месяцев 2026 года доход таких клиентов ВТБ от депозитных продуктов достиг 256 млрд рублей.

За январь-июль 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса провели 8,2 млн депозитных сделок. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ВТБ.

«Депозиты остаются для бизнеса удобным инструментом получения дохода. Размещение средств в банке стало быстрым и полностью цифровым процессом, и малый и средний бизнес уверенно освоил эти возможности. Для все большего числа компаний работа со свободной ликвидностью становится частью регулярного финансового менеджмента», — сказала старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

Одновременно вырос объем срочных средств бизнеса в банке. По сравнению с прошлым годом портфель увеличился на 5% и достиг 3,8 трлн рублей.