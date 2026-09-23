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Налог на имущество
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Оформление квартиры на ребенка не спасет от налогов: разъяснение ФНС

Несовершеннолетние дети признаются плательщиками налога на имущество.

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Налоговики развенчали миф о том, что, если квартира оформлена на ребенка, налог за нее платить не нужно.

«Несовершеннолетний ребенок признается налогоплательщиком исходя из ст. 400 НК: плательщиками налога на имущество физических лиц являются граждане, владеющие имуществом, подлежащим налогообложению», — напомнили представители ФНС.

Но обязанность по уплате налога за несовершеннолетнего исполняют его законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители (п. 2 ст. 27 НК).

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