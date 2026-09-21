ЦБ хочет запустить легальный крипторынок до конца 2026 года

Легальный рынок криптовалют в России может начать полноценно работать уже до конца 2026 года. В ЦБ ожидают, что к этому времени первые участники смогут получить лицензии и войти в соответствующие реестры.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что запуск криптоиндустрии в легальном поле зависит от своевременной регистрации необходимых нормативных актов. По его словам, первые записи в реестрах и получение лицензий могут состояться до конца 2026 года.

С 1 сентября 2026 года вступил в силу закон, который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Регулятор уже определил перечень цифровых активов, доступных для публичного обращения на российских биржах.

«Фактически мы увидим новых участников с новыми полномочиями, и криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать», — сказал Владимир Чистюхин на Московском финансовом форуме.

Для неквалифицированных инвесторов доступны Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. При этом объем покупок ограничен 300 тыс. рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, которые будут обращаться на организованном и внебиржевом рынках, без ограничений по суммам.