Более 90% ипотечных сделок иностранцев пришлось на вторичный рынок

Большинство иностранных заемщиков в России покупают жилье на вторичном рынке. При этом чаще всего они оформляют ипотеку в Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

За последние 3,5 года более 90% ипотечных сделок с участием иностранцев пришлось на готовые квартиры в многоквартирных домах. На новостройки пришлось 6,6% кредитов, а на загородную недвижимость — 3,1%.

По данным исследования Домклик, в 2026 году структура спроса начала меняться. Доля ипотечных сделок с новостройками выросла до 13,2%, тогда как доля загородной недвижимости снизилась до 1,6%. Это связывают со снижением ключевой ставки, которое сделало покупку первичного жилья более доступной.

Самым популярным регионом для покупки жилья в ипотеку среди иностранцев стала Московская область — на нее пришлось 22,8% сделок. Далее следуют Санкт-Петербург с долей 8,7% и Москва с 7%. В пятерку лидеров также вошли Свердловская область (6,8%) и Ленинградская область (5,7%).

«Самый востребованный у иностранцев в России тип недвижимости — готовое жилье в многоквартирных домах. На эту категорию за последние 3,5 года пришлось более 90% ипотечных сделок», — сказано в исследовании.

Средняя площадь квартиры, которую приобретают иностранцы, составляет 44 кв. м. При этом нерезиденты чаще россиян выбирают двух- и трехкомнатные квартиры, а однокомнатное жилье покупают реже.