УФНС рассказало о распространенных ошибках, которые чаще всего встречаются в декларациях по налогу на прибыль.

Основные ошибки:

расхождение листа 02 и подраздела 1.2: несоответствие итоговой суммы ЕАП (стр. 290) и ее распределения по месяцам между листом 02 (стр. 300, 310) и подразделом 1.2 (стр. 120–140 - федеральный бюджет; стр. 220–240 – бюджет субъектов).

расхождение листа 02 и раздела 1.1: суммы налога к доплате (стр. 270, 271) или к уменьшению (стр. 280, 281) не совпадают с данными раздела 1.1 (стр. 040, 050, 070, 080).

Налоговики привели контрольные формулы:

Стр. 210 = стр. 180 из 9 месяцев текущего + стр. 290 из 9 месяцев текущего года; Стр. 290 = Не заполняется

Стр. 210 = стр. 180 из 6 месяцев текущего + стр. 290 из 6 месяцев текущего года; Стр. 290 = стр. 180 из 9 месяцев - стр. 180 из 6 месяца (ЕАП на 12 месяцев текущего года); Стр. 320 = стр. 290 из 9 месяцев (ЕАП на 3 месяца следующего года)

Стр. 210 = стр. 180 из 3 месяца текущего + стр. 290 из 3 месяца текущего года; Стр. 290 = стр. 180 из 6 месяцев - стр. 180 из 3 месяца текущего года (ЕАП на 9 месяцев текущего года)

Стр. 210 = стр. 320 из 9 месяцев предыдущего года; Стр. 290 = стр. 180 из 3 месяца текущего года (ЕАП на 6 месяцев текущего года)

Также перед отправкой декларации налоговики рекомендуют проверить контрольные соотношения:

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