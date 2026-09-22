Контрольные соотношения и формулы для проверки декларации по налогу на прибыль — шпаргалка от налоговой
ФНС перечислила критические расхождения в декларации по прибыли.
УФНС рассказало о распространенных ошибках, которые чаще всего встречаются в декларациях по налогу на прибыль.
Основные ошибки:
лист 02 строки 210–230: неправильные суммы начисленных авансовых платежей за предыдущий период;
лист 02 строки 290–310: неверный расчет ежемесячных авансовых платежей (ЕАП) к уплате в текущем квартале;
расхождение листа 02 и раздела 1.1: суммы налога к доплате (стр. 270, 271) или к уменьшению (стр. 280, 281) не совпадают с данными раздела 1.1 (стр. 040, 050, 070, 080).
расхождение листа 02 и подраздела 1.2: несоответствие итоговой суммы ЕАП (стр. 290) и ее распределения по месяцам между листом 02 (стр. 300, 310) и подразделом 1.2 (стр. 120–140 - федеральный бюджет; стр. 220–240 – бюджет субъектов).
подраздел 1.2, строка 002: ошибка в коде квартала, на который исчисляются платежи.
Налоговики привели контрольные формулы:
Период
Строки Листа 02
3 месяца
Стр. 210 = стр. 320 из 9 месяцев предыдущего года;
6 месяцев
Стр. 210 = стр. 180 из 3 месяца текущего + стр. 290 из 3 месяца текущего года;
9 месяцев
Стр. 210 = стр. 180 из 6 месяцев текущего + стр. 290 из 6 месяцев текущего года;
Год
Стр. 210 = стр. 180 из 9 месяцев текущего + стр. 290 из 9 месяцев текущего года;
Также перед отправкой декларации налоговики рекомендуют проверить контрольные соотношения:
Доплата ФБ: (стр. 040 раздел 1.1) = (стр. 270 листа 02);
Доплата бюджета субъектов: (стр. 070 раздел 1.1) = (стр. 271 листа 02);
Уменьшение ФБ: (стр. 050 раздел 1.1) = (стр. 280 листа 02);
Уменьшение бюджета субъектов: (стр. 080 раздел 1.1) = (стр. 281 листа 02).
Федеральный бюджет: (стр. 120+130+140 подраздела 1.2) = (стр. 300 листа 02).
Бюджет субъектов: (стр. 220+230+240 подраздела 1.2) = (стр. 310 листа 02).
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